Суд в Пакистане рассмотрит апелляцию экс-президента Мушаррафа

Высокий суд Лахора рассмотрит апелляцию на решение Специального суда в отношении бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, который был приговорен к смертной казни. Об этом 24 декабря сообщил телеканал Samaa.

Апелляцию на решение Специального суда по делу Мушаррафа будет рассматривать коллегия из трех судей. Первые слушания пройдут 9 января 2020 года.

17 декабря Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене.

Первез Мушарраф, бывший начальник штаба сухопутных войск, стал президентом в 2001 году, оставаясь генералом армии. Пережил три попытки покушения. Чтобы обеспечить свое переизбрание на второй срок, ввел военное положение. Верховный суд был против его переизбрания, поскольку Мушарраф оставался генералом, хотя главой Пакистана может быть только гражданское лицо.

В результате ему всё же пришлось оставить пост главкома сухопутных сил. В августе 2008 года он ушел в отставку под угрозой импичмента. Жил в Великобритании, но в марте 2013 года вернулся на родину под гарантии, что его не арестуют, для участия в парламентских выборах. В октябре 2013 года он был взят под стражу по обвинению в убийстве более 100 человек в ходе беспорядков в 2007 году, но менее чем через месяц был отпущен под залог.