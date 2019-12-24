Россия и Эквадор задумались о переходе на расчеты в рублях

Россия планирует перейти на расчеты в рублях с Эквадором, переговоры ведутся на уровне дипломатических ведомств, представителей властей и бизнеса стран, рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией источники.

Одним из обсуждаемых вариантов может стать открытие филиала российского госбанка на территории латиноамериканского государства и его подключение к Системе передачи финансовых сообщений ЦБ (аналогу SWIFT).

У Эквадора нет своей национальной валюты — там используется доллар США. Любые долларовые переводы контролирует американская Федеральная резервная система, поэтому местные банки неохотно осуществляют платежи в адрес России из-за риска попасть под вторичные санкции, уточнил знакомый с ходом переговоров собеседник.

По этой же причине в торговле между Россией и Эквадором есть перекос в пользу импорта в Россию.

При этом эквадорские кредитные организации не горят желанием подключаться к российской системе: во-первых, они не уверены в востребованности рубля на местном рынке, а во-вторых, это также рискованно с точки зрения санкций, объяснил источник.

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