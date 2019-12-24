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Володин анонсировал «более широкую» встречу депутатов России и Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следующая встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция» Виктором Медведчуком пройдет в расширенном составе.

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Об этом заявил во вторник, 24 декабря, сам Володин после первой встречи с Медведчуком. По его словам, стороны условились о проведении следующей встречи в более широком составе.

«Прошли непродолжительные переговоры, целью которых является реализация формата парламентского измерения нормандского формата, рамках которого мы будем обсуждать проблемы, волнующие граждан Украины, и вопросы, которые нас не могут оставить равнодушными», — цитирует Володина ТАСС.

Парламентарии обсудили реализацию Минских договоренностей в рамках «нормандского формата», добавил председатель Госдумы.

Со своей стороны Медведчук отметил, что следующие встречи в рамках парламентского измерения нормандского формата могут состояться в Германии в ближайшее время.

20 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Идею о подключении парламентов России, Украины, Германии и Франции к урегулированию на Украине высказал лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Саммит лидеров «нормандской четверки», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, прошел в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до конца этого года.

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