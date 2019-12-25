Достигли Эквадора: Москва обсуждает с Кито переход на расчеты в рублях

Россия планирует перейти на расчеты в рублях с Эквадором, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. По их словам, переговоры ведутся на уровне дипломатических ведомств, представителей правительств и бизнеса обеих стран. Один из обсуждаемых вариантов — открытие филиала российского госбанка на территории латиноамериканской республики и его подключение к Системе передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС — аналог SWIFT). Источник в одном из топ-3 госбанков подтвердил «Известиям», что интерес к расширению сотрудничества с Эквадором действительно есть, однако готового решения по механизмам платежей пока не выработано.

Нет своего рубля

У Эквадора нет своей национальной валюты — там используется доллар США. Поскольку любые долларовые трансакции контролирует американская ФРС, местные банки неохотно проводят платежи в адрес России из-за риска попасть под вторичные санкции, пояснил «Известиям» собеседник, знакомый с ходом переговоров. В том числе по этой причине сейчас в торговле между странами есть перекос в пользу импорта в РФ из республики, добавил он.

— Платежи российским компаниям зачастую просто отклоняются банками, — пояснил источник.

В то же время в южноамериканской стране заинтересованы в расширении сотрудничества, однако зависимость от доллара в значительной степени осложняет рост оборота, утверждает источник. С российской стороны в дискуссии, кроме представителей бизнеса, участвуют в основном дипломаты и чиновники из Минфина и Банка России, сказал другой собеседник «Известий». В обоих ведомствах на вопросы о планах перейти на расчеты в рублях с Эквадором и их механизмах не ответили.

Один из обсуждаемых вариантов — открыть филиал российского госбанка в стране, подключить его к СПФС ЦБ и проводить платежи в рублях, сказал источник. Эквадорские кредитные организации не горят желанием подключаться к российской системе: во-первых, они не уверены в востребованности рубля на местном рынке, а во-вторых, это также рискованно с точки зрения санкций, пояснил он.

Справка «Известий» По данным ФТС, в 2018 году Россия купила в Эквадоре товаров на сумму $1,3 млрд, а продала — на $350 млн. В структуре импорта доминируют продукты питания, в частности фрукты, а экспорта — энергоресурсы. Эквадор — не первая страна, с которой РФ договаривается о платежах в нацвалютах. Ранее «Известия» сообщали о планах рассчитываться в рублях с другим южноамериканским государством — Республикой Куба. Затем с таким информацию об этом подтвердили в российском МИДе. Кроме Кубы, сообщалось о заключении соглашений по постепенному отказу в торговле от доллара с Китаем и Турцией.

Встреча с послом

«Известия» обратились в крупнейшие российские государственные кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газмпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, а также в корпорацию ВЭБ с вопросом, планируют ли они открыть филиал в Эквадоре и заняться организацией расчетов с этой страной. В «Сбере» ответили категорично: «Информация о мероприятиях, проводимых в настоящее время Сбербанком для перехода на расчеты со странами Латинской Америки в национальных валютах через СПФС, не соответствует действительности. У Сбербанка также нет планов открытия своих офисов на территории этих стран». В других организациях на вопросы не ответили.

Однако, как сказал «Известиям» источник в одном из топ-3 госбанков, пожелавший сохранить анонимность, заинтересованность в расширении сотрудничества с Эквадором есть, но пока итогового варианта упрощения платежей с республикой нет. Для того чтобы работа активизировалась, должно быть волеизъявление со стороны руководства стран, добавил он.

13 декабря посол республики Хулио Прадо Эспиноса встретился с российским бизнесом на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ). На мероприятии были представители, например, Ростеха, Рособоронэкспорта, «Силовых машин», ПАО «Соллерс» «Интер РАО – Экспорт» и ряда других, следует из материалов встречи (есть у «Известий»). Как рассказал вице-президент ТПП Владимир Падалко, дипломат Эквадора рассказал о текущей политической и экономической ситуации в стране, о мерах, принимаемых правительством для привлечения иностранных инвесторов, а также обозначил ряд стратегически важных проектов, которые в республике хотели бы развивать совместно с российскими компаниями: в сфере атомной, солнечной и ветряной энергетики, разработки месторождений нефти, меди и других полезных ископаемых, строительства объектов инфраструктуры.

На вопрос о переходе на платежи в российской валюте Владимир Падалко заявил, что никаких решений о по этому вопросу пока нет.

— Наша позиция такова: если Эквадор хочет нарастить товарооборот с РФ, ему необходимо пойти на определенные шаги в сторону преодоления боязни санкций со стороны США, сказал он «Известиям».

Ранее в ноябре МИД латиноамериканской республики выступил с заявлением по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух государств. В нем говорилось о планах ускорить совместную работу властей над проектами в сфере добычи полезных ископаемых, фармацевтики, а также в сельском хозяйстве и энергетике, писали российские СМИ.

Государства этого региона — один из наиболее перспективных рынков для российского экспорта, считает советник Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Вячеслав Уласик. Он напомнил, что ни одна из них не поддержала антироссийские санкции. Это означает, что эти государства уже достаточно «взрослые» и готовы вести независимую экономическую политику. Российский бизнес заинтересован в укреплении сотрудничества, а за ним подтянутся и банки, полагает он.

Для России введение расчётов в рублях — скорее имиджевый ход, направленный на популяризацию и распространение нацвалюты, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Впрочем, желание РФ дистанцироваться от доллара понятно: если вся мировая торговля идёт через одну денежную единицу, страна, которая контролирует ее выпуск, получает слишком большое влияние. В то же время доллар удобен — это универсальное платежное средство, признаваемое всеми. Таким образом, переходя на расчеты в рублях с другими странами, Россия минимизирует свои риски, но привносит некоторые неудобства в торговый процесс.