Замначальника управления ФТС арестовали на 30 суток

Заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро арестовали на 30 суток. Об этом 24 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала Басманного суда Москвы.

Серебро обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч.3 статьи 285 УК).

Как сообщает РЕН ТВ, при обысках у него были найдены около 23 млн рублей. Свою вину замначальника не признал, от дачи показаний отказался.

Ранее в этот же день суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка на аналогичный срок.

По версии следствия, Кизлык помогал уйти от ответственности лицам, подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у Кизлыка было изъято $600 тыс., €600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

О задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро стало известно 23 декабря. Источник, близкий к ФТС, рассказал «Известиям», что преступления были выявлены в рамках расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами и нелегальным валютным трафиком.