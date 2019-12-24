Прямой эфир

Минфин назвал срок окончательного решения суда о долге Украины по бондам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов России ожидает окончательного решения суда о суверенном долге Украины по еврооблигациям к лету 2020 года. Об этом заявил журналистам 24 декабря первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, такие сроки озвучивают юристы ведомства, ведущие дела. «Придется еще полгода подождать. Время идет, проценты капают. Там уже примерно $4,5 млрд накапало вместе с процентами», — цитирует министра «РИА Новости».

Из России с бондами: Газпромбанк стал лидером в размещении облигаций
С начала года банк организовал размещение 21 выпуска долговых ценных бумаг из России и Восточной Европы

12 декабря Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд. Решение инстанции огласят позже.

Ранее в декабре Минфин сообщил, что с учетом начисленных процентов общий долг Украины на сегодняшний день составляет порядка $4,5 млрд.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Москвой Киеву кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Москва выделила $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния, после чего в Киеве произошел государственный переворот

Украина выплачивала долг до конца 2015 года, пока в декабре того же года новое правительство страны во главе на тот момент с Арсением Яценюком не наложило соответствующий мораторий на выплаты. Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал долг политическим кредитом и отказался от выплат

В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

14 сентября Киев выиграл в суде Лондона апелляцию. Суд принял решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин назвал срок решения суда по долгу Украины перед РФ в $4,5 млрд
Суд Лондона обязал Украину возместить РФ £2,8 млн судебных издержек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019