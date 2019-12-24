Минфин назвал срок окончательного решения суда о долге Украины по бондам

Министерство финансов России ожидает окончательного решения суда о суверенном долге Украины по еврооблигациям к лету 2020 года. Об этом заявил журналистам 24 декабря первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, такие сроки озвучивают юристы ведомства, ведущие дела. «Придется еще полгода подождать. Время идет, проценты капают. Там уже примерно $4,5 млрд накапало вместе с процентами», — цитирует министра «РИА Новости».

12 декабря Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд. Решение инстанции огласят позже.

Ранее в декабре Минфин сообщил, что с учетом начисленных процентов общий долг Украины на сегодняшний день составляет порядка $4,5 млрд.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Москвой Киеву кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Москва выделила $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния, после чего в Киеве произошел государственный переворот

Украина выплачивала долг до конца 2015 года, пока в декабре того же года новое правительство страны во главе на тот момент с Арсением Яценюком не наложило соответствующий мораторий на выплаты. Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал долг политическим кредитом и отказался от выплат

В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

14 сентября Киев выиграл в суде Лондона апелляцию. Суд принял решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление.