Режим ЧС отменили в липецком доме с провисшими плитами

В Липецке отменен режим ЧС в доме № 2 по Осенний проезду, введенный 1 ноября. Ранее там произошел сверхнормативный прогиб плит перекрытий.

По информации пресс-службы городской администрации, часть деформированных плит укреплена. После дополнительных обследований было выдано экспертное заключение: угрозы внезапного обрушения нет. В ближайшее время будет подписано постановление о смене режима ЧС на режим повышенной готовности. Затем включат газоснабжение квартир. Об этом пишет GOROD48.

Хрущевка была построена в 1962 году, в ней зарегистрированы 124 человека. Эксперты считают, что причиной провисания плит стала усталость железобетонных конструкций.