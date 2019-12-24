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Нарколог Минздрава назвал наиболее безопасный алкогольный напиток

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Белое сухое вино является самым безопасным алкогольным напитком. Об этом главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил во вторник, 24 декабря, на пресс-конференции, посвященной безопасности россиян в новогодние праздники.

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«Рекомендация нашего профессионального сообщества — сухое белое вино. Это наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности — танцы, песни, прогулки по заснеженной Москве», — цитирует Брюна агентство городских новостей «Москва».

При этом специалист подчеркнул, что абсолютно безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует.

По его словам, промежутки между употреблением алкоголя должны быть как можно больше, а доза небольшая, уточняет телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, что проверить качество крепкого алкоголя можно в домашних условиях с помощью обычной зажигалки. Для этого достаточно налить небольшое количество алкоголя в столовую ложку и поджечь.

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