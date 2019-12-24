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Концертно-парковый комплекс обустроили в Самаре по инициативе горожан

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В Самаре торжественно открыли концертно-парковый комплекс со сценой в сквере имени Высоцкого. Инициатива благоустройства принадлежит местным жителям. Работы провели в рамках губернаторского проекта «СОдействие», основным условием которого является софинансирование.

«Синергетика желания жителей привести в порядок свое общественное пространство и поддержки правительства позволила нам благоустроить эту площадку», — отметил первый заместитель главы Самары Максим Харитонов.

Важную роль в благоустройстве играло сохранение сложившейся планировки сквера. Сцена и пешеходные дорожки остались на прежних местах, отмечает НИА «Самара». В рамках проекта обновлена сцена и установлены трибуны на 250 мест.

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