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Госкомпания «Оператор ГТС Украины» получила сертификацию

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Нацкомиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) приняла окончательное решение о сертификации госкомпании «Оператор ГТС Украины» и выдала ей лицензию на транспортировку газа. Об этом 24 декабря сообщил глава комиссии Валерий Тарасюк.

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По данным агентства УНИАН, это решение позволит компании начать свою деятельность с 1 января 2020 года. Отделение транспортировки природного газа от его добычи и поставки является одним из требований Евросоюза к Украине и позволяет создать независимого оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).

Ранее транспортировкой и хранением газа на Украине монопольно занималась компания «Нафтогаз». О необходимости отделения газотранспортной системы от «Нафтогаза» в сентябре нынешнего года заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель. 9 сентября Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС. 18 сентября премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что правительство одобрило этот план. 31 октября Верховная рада Украины приняла закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию ГТС.

15 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из «Нафтогаза». По словам заместителя руководителя офиса главы государства Юлии Ковалив, Украина движется по пути к европейской интеграции и «демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета».

13 декабря был опубликован ежегодный доклад Еврокомиссии об имплементации соглашения об ассоциации и реформах на Украине. В нем говорилось, что процесс отделения от «Нафтогаза» независимой компании-оператора газотранспортной системы Украины должен быть окончательно завершен до конца 2019 года. Термин unbundling, использованный в тексте доклада, подразумевает выделение из активов «Нафтогаза» отдельного оператора в соответствии с нормами Третьего энергопакета Евросоюза, которые государство обязалось соблюдать для реализации соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

17 декабря секретариат энергетического сообщества ЕС подтвердил, что новый оператор газотранспортной системы Украины отделен от «Нафтогаза Украины» в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза.

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