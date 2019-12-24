Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области

В Псковской области будет создан фонд защиты прав обманутых дольщиков. Депутаты облсобрания приняли законопроект, предусматривающий право администрации региона создать унитарную некоммерческую организацию в целях урегулирования обязательств признанных банкротами застройщиков перед участниками долевого строительства.

Как отмечает Псковское агентство информации, имущество фонда формируется за счет имущественного взноса области, добровольных имущественных взносов, а также за счет денежных средств, предоставляемых федеральным «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства». Фонду будут передаваться имущество и обязательства застройщиков, признанных банкротами, для завершения строительства многоквартирных домов.

В середине декабря Госдума РФ приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам. Льгота распространяется на выплаты, уже полученные гражданами в 2019 году. Компенсации обманутым дольщикам начали выплачивать 1 декабря.