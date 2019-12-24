Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание «Новое время».

Как объяснил Зеленский во время встречи Совета развития общин и территорий, увольнение связано с отсутствием реальных результатов их работы. Также глава государства поблагодарил их за свою деятельность на своих постах.

«Мы говорили, что в конце года будем оценивать работу каждого. Я хочу поблагодарить всех, поблагодарить двух глав областных государственных администраций. Я принял решение их уволить», — сказал он.

Мальский и Бондаренко возглавили областные госадминистрации в июле 2019 года.

Ранее 18 декабря Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины на Ямайке.