Интервью с Павлом Колобковым

Министр спорта России Павел Колобков подвел итоги года, ответив на вопросы журналистов «Известий» и «Спорт-Экспресса», а также спортсменов и болельщиков. Глава ведомства, в частности, затронул ситуацию с санкциями WADA и рассказал о перспективах российского спорта.