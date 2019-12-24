Около 600 квартир выделят за два года крымским медработникам

Власти Крыма приобретут около 300 квартир для медработников в следующем году и еще 300 — в 2021-м, чтобы устранить дефицит узких специалистов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Соответственно, 600 квартир я обещал, деньги в региональном бюджете будут заложены, в январе на сессии (Государственного совета РК) эти средства будут выделены. Это позволит повысить качество обслуживания, в том числе в сельской местности, снять вопрос с очередями», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Ранее стало известно, что всего в 2020 году направят 3 млрд рублей на модернизацию системы здравоохранения Крыма. В частности, будут приняты меры по закупке передвижных медицинских комплексов для сельских районов. Также до 2024 года в пяти городах полуострова появятся центры амбулаторной онкологической помощи.