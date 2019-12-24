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В гостинице в Москве нашли женщину с тяжелыми травмами головы

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В одной из московских гостиниц нашли женщину с тяжелыми травмами головы. Об этом 24 декабря агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 23 декабря. Пострадавшую обнаружили в одном из номеров гостиницы, расположенной на Пресненской набережной, дом 2. У 23-летней пострадавшей диагностировали переломы лобной кости и нижней челюсти, а также ушиб головного мозга. Женщину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет НСН.

Ранее 24 декабря сообщалось, что житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пневматического пистолета во время нападения с целью ограбления.

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