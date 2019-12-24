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Суд вынес новый приговор по делу об убийстве северодвинского школьника

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Фото: youtube.com/gtrkPomorie
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Вынесен новый приговор по делу об убийстве школьника из Северодвинска (Архангельская область) Ивана Крапивина, совершенном в 2017 году. Обвиняемый Роман Пронин, ранее осужденный по другой статье, получил более строгое наказание, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 1 мая 2017 года. Пронин напал на местную жительницу Наталью Крапивину. Ее 15-летний сын Иван вступился за нее, но получил несколько ударов по голове металлической гантелью.

Иван Крапивин проходил лечение в нескольких больницах, но помочь ему медики не смогли. В декабре 2018 года подросток умер.

К тому моменту Пронин уже был осужден за покушение на убийство двух лиц. По вновь открытым обстоятельствам приговор был отменен, ему предъявили новые обвинения. В итоге Пронина приговорили к 20,5 года лишения свободы в колонии особого режима.

Иван Крапивин, защищавший мать, посмертно награжден орденом Мужества.

Известно, что Пронин был соседом Крапивиных по коммунальной квартире. Мать Ивана получила несколько ударов ножом и гантелью, но выжила. Позже она была лишена родительских прав.

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