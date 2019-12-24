Участника несанкционированной акции Суровцева приговорили к 2,5 года

Мещанский суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Максима Суровцева к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом 24 декабря сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Отмечается, что прокурор просил для Суровцева 4 года лишения свободы.

По данным следствия, во время акции 27 июля мужчина поднял сетку металлического ограждения и ударил ею сотрудника Росгвардии, после чего пытался блокировать движение других полицейских. Это подтвердили анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания.

6 декабря другого участника акции, Владимира Емельянова, приговорили к двум годам лишения свободы условно, а Павлу Новикову, ударившему полицейского-кинолога, назначили штраф.

В российской столице 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил ряд уголовных дел, которые были объединены в одно производство.