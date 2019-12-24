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Школы и детсады закрыли на карантин в 14 городах Коми

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В 14 муниципалитетах Коми полностью или частично приостановили процесс в детсадах и школах. Причина — рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональный минздрав, частично на карантин отправили 47 классов в 27 школах и 17 групп в 17 детских садах. Однако пока, судя по результатам минувшей недели, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на уровне эпидемического порога.

С симптомами ОРВИ за помощью к медикам обратились около 8 тыс. человек, из них 5,5 тыс. — это дети. Среди заболевших 69% — несовершеннолетние в возрасте до 14 лет.

Прививки от гриппа сделали 50% населения Коми, или 414 тыс. человек.

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