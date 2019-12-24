Омбудсмен рассказала о состоянии найденной в Мытищах девочки

Новорожденная девочка, которую мать оставила возле лифта в подъезде жилого дома в Мытищах, чувствует себя хорошо. Об этом 24 декабря телеканалу «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, с ребенком всё хорошо, угроз для жизни и здоровья нет. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Мишонова уточнила, что она не успела переохладиться, потому что ее быстро нашли.

В настоящее время подмосковные следователи ищут мать младенца. Поиски осложняются тем, что в районе, где найдена девочка, много съемного жилья. Судьбой малышки займутся органы опеки. В случае если не удастся вернуть ребенка матери, его отдадут на воспитание в приемную семью.

Инцидент произошел ранее 24 декабря. Новорожденную нашли в коробке возле лифта в подъезде дома на улице Юбилейной в Мытищах, отмечает агентство городских новостей «Москва». Пока выйти на след матери полицейским не удалось.

16 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае нашли на обочине трассы Ейск–Копанская шестилетнего ребенка. По словам правоохранителей, ребенок выскочил из грузовика отца, пока мужчина искал шапку. Полицейские отметили, что сначала отец своими силами стал искать сына, но затем позвонил в полицию, где ему сообщили, что ребенок находится в отделении. С мужчиной провели профилактическую беседу и не стали возбуждать дело.