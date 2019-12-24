Прямой эфир

Омбудсмен рассказала о состоянии найденной в Мытищах девочки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новорожденная девочка, которую мать оставила возле лифта в подъезде жилого дома в Мытищах, чувствует себя хорошо. Об этом 24 декабря телеканалу «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, с ребенком всё хорошо, угроз для жизни и здоровья нет. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Мишонова уточнила, что она не успела переохладиться, потому что ее быстро нашли.

В настоящее время подмосковные следователи ищут мать младенца. Поиски осложняются тем, что в районе, где найдена девочка, много съемного жилья. Судьбой малышки займутся органы опеки. В случае если не удастся вернуть ребенка матери, его отдадут на воспитание в приемную семью.

Инцидент произошел ранее 24 декабря. Новорожденную нашли в коробке возле лифта в подъезде дома на улице Юбилейной в Мытищах, отмечает агентство городских новостей «Москва». Пока выйти на след матери полицейским не удалось.

16 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае нашли на обочине трассы Ейск–Копанская шестилетнего ребенка. По словам правоохранителей, ребенок выскочил из грузовика отца, пока мужчина искал шапку. Полицейские отметили, что сначала отец своими силами стал искать сына, но затем позвонил в полицию, где ему сообщили, что ребенок находится в отделении. С мужчиной провели профилактическую беседу и не стали возбуждать дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Годовалого ребенка нашли на улице в Вологодской области
Мать с младенцем нашли живыми после четырех дней поисков в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019