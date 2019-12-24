В Подмосковье мужчина выжил после выстрела в лицо из пневматики

Житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пневматического пистолета. Об этом 24 декабря сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в ночь на 23 декабря. Пострадавший сам обратился в полицию и рассказал, что на него напали два человека и избили. Это были ранее судимые 48-летний житель Ногинска и временно зарегистрированный в Подмосковье 28-летний украинец, который и выстрелил в лицо потерпевшему из предмета, похожего на пистолет.

После этого нападавшие забрали у мужчины телефон и 400 рублей, после чего скрылись. Общая сумма ущерба составила свыше 17 тыс. рублей. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у него перелом костей тела, ссадины, гематомы и ушибы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в нападении уже задержаны. У одного из них изъят пневматический пистолет.

10 декабря сообщалось, что семеро мужчин избили 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, приняв ее за лесбиянку.