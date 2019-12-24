«Пенсии» для цирковых животных введут в России

В России введут «пенсии» для цирковых животных с 1 января 2020 года. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Он отметил, что животных, которые принимают участие в культурно-зрелищных мероприятиях, необходимо обеспечивать пожизненным содержанием, то есть «пенсиями».

Помимо этого, на законодательном уровне с 1 января 2020 года будет запрещено применение лекарственных препаратов для повышения эффективности работы цирковых животных, поскольку это причиняет им вред. У владельцев — нарушителей запрета животных конфискуют, пишет сайт kp.ru.

Как напоминает телеканал «360», в ноябре гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин заявил, что цирк в РФ не сможет существовать без диких животных, и пока большинство россиян хотят видеть медведей, тигров и слонов на арене, ситуация не поменяется.