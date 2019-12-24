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Законопроект о запрете продажи снюсов приняли в Татарстане

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В Татарстане принят законопроект о запрете продажи снюсов и других бестабачных изделий несовершеннолетним. Его разработали из-за участившихся случаев употребления этих веществ детьми и подростками. На федеральном уровне запрет не введен, поэтому депутаты посчитали необходимым урегулировать этот вопрос на региональном уровне.

Проект закона определяет понятие бестабачной и никотиносодержащей продукции и устанавливает запрет на ее реализацию несовершеннолетним. Также вводится наказание за вовлечение детей и подростков в употребление этой продукции. Кроме того, вносятся изменения в кодекс Татарстана об административных правонарушениях, которые предусматривают введение наказания за нарушение запретов, пишет Inkazan.ru.

Предложено ввести штраф для физических лиц в размере от 3 до 5 тыс. рублей, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров дал 24 часа на то, чтобы снюсы исчезли с прилавков. 16 декабря руководитель регионального Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев сообщил, что продажу снюсов прекратили более 90% торговых точек Башкирии.

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