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Россия в 2020 году опустится на девятое место в мире по военным расходам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сокращение военных расходов России приведет к тому, что военный бюджет страны в 2020 году упадет на девятое место в мире. Об этом 24 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем — на восьмом, а в следующем будем уже на девятом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее на заседании коллегии Шойгу заявил о том, что военный бюджет США сопоставим с совокупным военным бюджетом всех стран мира и в 16 раз превышает российский.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил об увеличении военных пенсий в 2020 году. По словам главы государства в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих будет направлено 113 млрд рублей.

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