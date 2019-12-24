Синдзо Абэ заявил о нацеленности Японии на подписание мирного договора с Россией

Япония нацелена на подписание мирного договора с Россией. Об этом премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил во вторник, 24 декабря, на пресс-конференции в городе Чэнду.

Абэ заявил после переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, что нацелен на решение вопроса, связанного с мирным договором с РФ.

«Я нацелен на решение вопроса о мирном договоре с Россией. Мы заключим его, решив территориальный вопрос, что считаем своим долгом», — цитирует Абэ «Федеральное агентство новостей».

Глава японского кабмина также обратил особое внимание на то, что удалось добиться существенного прогресса в отношениях с Китаем. Визит председателя КНР в Японию состоится весной следующего года. По словам Абэ, он продемонстрирует, что «Япония и Китай готовы выполнить свою ответственность по поддержанию мира и стабильности на планете».

Россия и Япония из-за притязаний Токио на Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

Для заключения мирного договора Токио необходимо признать суверенитет России над южной частью Курильских островов, заявлял в ноябре Лавров. Высказывание главы российского МИДа стало ответом на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги, который рассказал о намерении Токио вести переговоры о мирном договоре с Россией через решение территориальной проблемы.

15 декабря лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил о необходимости японской стороне обозначить весь Курильский архипелаг своим на переговорах с Москвой, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил.