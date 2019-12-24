Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр республики Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Глава кабмина уточнил, что дети, которые учатся на материковой части Украины, смогут самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты, имея при себе паспорт Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

«В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины», — добавил Гончарук.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины началась гражданская война.

5 декабря сообщалось, что кабмин Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить пересечение украинскими гражданами государственной границы с Россией по внутренним документам. Постановление приостановит действие положений соглашений об условиях безвизового режима, которые были заключены с Россией в период с 1997 по 2011 год. По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, существующий упрощенный режим поездок украинцев в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины.

В конце ноября 2018 года Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Как отметил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, во время действия режима в страну не были допущены около 1,6 тыс. российских граждан.