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Шойгу рассказал о росте боевых возможностей России за 2019 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Военные возможности России за 2019 год выросли на 14%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании итоговой коллегии ведомства, передает «РИА Новости» во вторник, 24 декабря.

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«Все задачи, определенные на 2019 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечены повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны», — отметил Шойгу.

Он добавил также, что в проекте работы Минобороны на 2019–2025 годы учтены проблемные вопросы и пути их решения, при этом не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

16 декабря Шойгу рассказал, что полигоны Минобороны России задействованы на 80%. По его словам, на всех полигонах установлены веб-камеры, а в Национальном центре управления обороной ведется постоянный анализ снятого материала и сопоставляются данные из разных источников.

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