Шойгу рассказал о росте боевых возможностей России за 2019 год

Военные возможности России за 2019 год выросли на 14%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании итоговой коллегии ведомства, передает «РИА Новости» во вторник, 24 декабря.

«Все задачи, определенные на 2019 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечены повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны», — отметил Шойгу.

Он добавил также, что в проекте работы Минобороны на 2019–2025 годы учтены проблемные вопросы и пути их решения, при этом не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

16 декабря Шойгу рассказал, что полигоны Минобороны России задействованы на 80%. По его словам, на всех полигонах установлены веб-камеры, а в Национальном центре управления обороной ведется постоянный анализ снятого материала и сопоставляются данные из разных источников.