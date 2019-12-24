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Человек погиб в массовом ДТП в Петербурге

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В Санкт-Петербурге один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП с участием двух маршруток и двух легковых автомобилей. Об этом 24 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей».

Авария произошла утром 24 декабря на пересечении улиц Туристская и Савушкина в районе станции метро «Беговая». Легковушки Peugeot и Hyundai врезались в находившиеся на стоянке маршрутки ПАЗ. В результате пострадали водитель и пассажиры Hyundai, неустановленный мужчина скончался. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили четверых мужчин в возрасте от 24 до 37 лет. По факту аварии проводится проверка.

23 декабря водитель автомобиля «Газель» сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован с переломом лобовой кости и глазной орбиты.

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