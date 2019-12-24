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Юрист перечислил риски заемщиков из-за оценки их платежеспособности «Яндексом»

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Модель «Яндекса» по оценке платежеспособности россиян несет в себе риски для добросовестных заемщиков, рассказал «Известиям» во вторник, 24 декабря, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

Так он прокомментировал сообщение о том, что «Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».

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По словам эксперта, представленная модель «Яндекса» угрожает неприкосновенности персональных данных пользователей.

«Есть вероятность того, что, группируя данные, начинается обработка персональных данных, это не предусмотрено 152-ФЗ «О персональных данных». Но это следует из GDPR или CCPA и некоторых других иностранных законов, которые исходят из принципа невторжения в личную жизнь, а не из дословного понимания буквы закона», — добавил юрист.

В качестве примера эксперт привел выборку по параметрам: пол, рост, цвет волос.

«Стоит начать комбинировать якобы деперсонализированные данные, и они уже приобретают возможность стать персональными. Так, например, набор обезличенных характеристик: мужчина ростом 2 м с рыжим цветом волос может быть сведен к единственному представителю», — заключил Брисов.

При этом, по его мнению, заранее предвидеть все риски при работе с новыми сервисами данных невозможно.

«Например, возможен риск необоснованного преимущества каких-то банков или дискриминации определенных групп, например тех, кто не пользуется «Яндексом», но хочет брать кредиты», — заключил юрист.

25 января «Известия» сообщили, что сайты всех поднадзорных Банку России организаций будут промаркированы специальной меткой «ЦБ РФ» в поисковой выдаче «Яндекса». Кампания пройдет в рамках борьбы с нелегальными финансовыми организациями.

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