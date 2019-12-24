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В Якутии ввели усиленный вариант несения службы ОВД

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Личный состав органов внутренних дел в Якутии работает в усиленном режиме. Он продлится до 20 января 2020 года.

По данным МВД, ежедневно полицейские проводят патрулирование улиц и общественных мест, а также обходят жилой сектор. Работа проводится в круглосуточном режиме. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Кроме того, во взаимодействии с властями республики и муниципалитетов сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан на массовых мероприятиях.

Жителей Якутии просят соблюдать правила личной безопасности.

Ранее сообщалось, что на время новогодних праздников изменится график работы медицинских учреждений в Приморье. В круглосуточном режиме будут работать травмпункты, служба скорой помощи, дежурные больницы и Центр медицины катастроф. Во всех медицинских учреждениях организуют дежурства врачей.

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