На новогоднюю вечеринку в Красноярске никто не пришел

В Красноярске проходят самые грустные вечеринки. Аниматоры ежедневно ждут гостей в парке Универсиады. Танцевать ведущим приходится в полном одиночестве. Зрителей нет, а в местном паблике уже целая подборка таких видео. В соцсети оставляют десятки комментариев. Пользователи разделились: кто-то смеётся, кто-то жалеет. Собака, слон и свинья ждут всех в парке Универсиады.