Избиение хулиганами бойца MMA в Москве попало на видео

Опубликовано видео конфликта бойца смешанного стиля (ММА) Дмитрия Кузнецова с тремя хулиганами в столичном районе Бибирево.

По словам спортсмена, драка произошла 13 декабря, когда он приехал помочь подруге с творческим проектом. Один из троих прохожих намеренно задел его, считает Кузнецов. Это произошло, когда он доставал из багажника холст, передает РЕН ТВ.

«Можно было обойти при всем желании. Я молчать не стал, агрессивно ответил...», — рассказал он.

Началась перепалка. Кузнецов и его оппонент начали толкать друг друга. Потом боец отправил обидчика в нокдаун, но его товарищи повалили его на землю.

На кадрах видно, что хулиганы бьют Кузнецова, но тот сопротивляется и даже встает на ноги. Затем к избиению подключается и мужчина, оправившийся от удара спортсмена, сообщает НСН.

Кузнецов отметил, что получил легкие травмы и не стал обращаться в полицию, пишет «Газета.ru».

В ночь на 15 сентября в Красноярске произошла драка, в результате которой скончался мастер спорта по биатлону. Известно о ней стало месяцем позже. Потерпевшему сделали операцию, он 22 дня находился в коме и скончался, не приходя в сознание.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело о смерти мужчины в Красноярске в центральный аппарат ведомства.