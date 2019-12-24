В Китае казнили виновного в гибели 18 человек поджигателя бара

В Китае казнили мужчину, признанного виновным в умышленном поджоге караоке-бара, в результате которого погибли 18 человек. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил информационный ресурс «Пэнпай».

Приговор был утвержден Верховным народным судом КНР, а распоряжение о приведении его в исполнение отдал утром, 24 декабря, Народный суд средней степени города Цинъюань в провинции Гуандун, пишет REGNUM.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля 2018 года в баре на улице Чаюань в Индэ. После словесной перепалки, которая возникла у поджигателя с человеком у входа в заведение, он загородил вход в бар припаркованными рядом мопедами и поджег их. Огонь быстро перекинулся на бар, в котором оказался только один выход. В результате пожара погибли 18 человек. Все они находились на втором и третьем этажах увеселительного заведения и задохнулись от угарного газа, отмечает телеканал «360». Как пишет «Газета.ру», еще пять человек получили серьезные травмы.

В Белоруссии 17 декабря привели в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича. По данным следствия, одну из девушек он зарезал, вторую забил молотком.