Год поколений объявили в Якутске

Наступающий 2020 год в Якутске объявили Годом поколений. Соответствующее заявление сделала мэр города Сардана Авксентьева.

По словам главы Якутска, власти города стремятся поддержать тему, заданную на республиканском уровне. Ранее глава Якутии Айсен Николаев назвал 2020 год Годом патриотизма.

«Следующий 2020 год в Якутске объявляем Годом поколений, подразумевая связь и преемственность поколений», - цитирует Авксентьеву ИА YakutiaMedia.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев объявил Год патриотизма во время оглашения Послания Государственному собранию республики. Он отметил, что в год 75-летия Великой Победы особенно важно взять лучшее из героической истории страны. Одним из ключевых направлений станет проект «Му – будущее России!», который направлен на воспитание гражданственности детей и их бережного отношения к родине.