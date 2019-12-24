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Программу регионального маткапитала продлили в Магаданской области

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В Магаданской области до 2024 года продлили программу регионального материнского капитала. Инициативу единогласно поддержали депутаты региональной думы.

Изначально в законе был установлен срок до 31 декабря 2020 года. По мнению депутатов, продление действия маткапитала положительно скажется на семьях в регионе. При этом в законодательном собрании уточнили, что сумма маткапитала, предусмотренная в Магаданской области, существенно выше, чем во многих других субъектах РФ. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

С 2012 года на Колыме выплачивают маткапитал при рождении третьего ребенка. На текущий момент сумма составляет 135,7 тыс. рублей. В 2019 году сертификаты получили 157 семей. Позже была введена выплата при появлении первенца для женщин до 25 лет.

В 2019 году депутаты ввели региональный маткапитал для семей, в которых родился второй ребенок. Размер выплаты составляет 30% от федерального семейного капитала. Сертификаты получили 263 семьи.

Региональный маткапитал позволяет улучшить жилищные условия, провести ремонт, оплатить образование или медицинские услуги для ребенка.

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