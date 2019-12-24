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ВЭБ интересуется проектом легкого метро в Ростове-на-Дону

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У проекта строительства легкого метро в Ростове-на-Дону появился потенциальный инвестор. О том, что Внешэкономбанк заинтересован в появлении метро в городе, сообщил глава города Алексей Логвиненко.

При этом он уточнил, что особой необходимости у города в появлении метро сейчас нет. Проект дорогой, метро способно перевезти около 60 тыс. человек в сутки, в Ростове же потребность в этом испытывают порядка 20 тыс. человек.

Пока неизвестны детали договоренности с финансовым учреждением. В администрации не исключают, что строительство может вестись в рамках государственно-частного партнерства, пишет RostovGazeta.

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