Прямой эфир

Жителю Урала грозит пожизненный срок за убийство двухлетней девочки из-за пролитого алкоголя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве двухлетней девочки в Ирбите. Об этом во вторник, 24 декабря, пишет сайт kp.ru.

Трагедия произошла 23 марта во время застолья, когда мужчина вместе с падчерицей, матерью девочки, распивал алкоголь. Позднее женщина ушла на работу, оставив на его попечение двух малышей, пишет НСН. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе игры находящаяся рядом девочка опрокинула его кружку с алкоголем. Мужчина в ответ толкнул девочку в грудь, из-за чего ребенок упал. Тогда он снова налил себе алкоголь и поставил кружку на стол, и ребенок снова случайно перевернул его.

После этого мужчина разозлился, схватил девочку за шею и выволок в коридор, взял кухонный нож, нанес ей не менее 48 ударов в грудь и голову. Также не менее 15 раз он ударил девочку о холодильник. От полученных травм она скончалась на месте.

«Расправу над малолетней потерпевшей обвиняемый начал на глазах присутствовавшего в квартире ее маленького брата», — приводит ИА «Ура.ру» слова помощника руководителя свердловского следственного комитета Александра Шульги.

После задержания он заявил, что спал, поэтому не знает, кто убил ребенка. В ходе допроса он не смог объяснить, почему в таком случае дверь была заперта изнутри и он сам открыл ее полицейским, и признал вину, отмечает телеканал «360».

Уголовное дело передали в Свердловский областной суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В июне сообщалось, что жительница Омска убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек на столе. 9 мая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на дочь, которая ела булку и накрошила на стол. Мать стала запихивать ребенку в рот кусок хлеба и собранные крошки, в результате чего девочка задохнулась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ребенка в Татарстане
Мужчина в Петербурге зарубил топором 11-летнего сына

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019