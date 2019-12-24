Жителю Урала грозит пожизненный срок за убийство двухлетней девочки из-за пролитого алкоголя

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве двухлетней девочки в Ирбите. Об этом во вторник, 24 декабря, пишет сайт kp.ru.

Трагедия произошла 23 марта во время застолья, когда мужчина вместе с падчерицей, матерью девочки, распивал алкоголь. Позднее женщина ушла на работу, оставив на его попечение двух малышей, пишет НСН. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе игры находящаяся рядом девочка опрокинула его кружку с алкоголем. Мужчина в ответ толкнул девочку в грудь, из-за чего ребенок упал. Тогда он снова налил себе алкоголь и поставил кружку на стол, и ребенок снова случайно перевернул его.

После этого мужчина разозлился, схватил девочку за шею и выволок в коридор, взял кухонный нож, нанес ей не менее 48 ударов в грудь и голову. Также не менее 15 раз он ударил девочку о холодильник. От полученных травм она скончалась на месте.

«Расправу над малолетней потерпевшей обвиняемый начал на глазах присутствовавшего в квартире ее маленького брата», — приводит ИА «Ура.ру» слова помощника руководителя свердловского следственного комитета Александра Шульги.

После задержания он заявил, что спал, поэтому не знает, кто убил ребенка. В ходе допроса он не смог объяснить, почему в таком случае дверь была заперта изнутри и он сам открыл ее полицейским, и признал вину, отмечает телеканал «360».

Уголовное дело передали в Свердловский областной суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В июне сообщалось, что жительница Омска убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек на столе. 9 мая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на дочь, которая ела булку и накрошила на стол. Мать стала запихивать ребенку в рот кусок хлеба и собранные крошки, в результате чего девочка задохнулась.