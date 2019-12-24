Перенос празднования Рождества на 25 декабря не поддержали 64% украинцев

Каждый четвертый украинец (25%) поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% — против, 7% отметили, что им безразличен это вопрос, а 4% затруднились ответить. Это следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 5-8 декабря.

В публикации отмечается, что число тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества возросло по сравнению с прошлыми годами. Так, в 2016 году только 15% респондентов поддерживали эту идею, а 69% — были против.

Большая часть сторонников идеи переноса Рождества на западе Украины, где 43% опрошенного населения поддерживают идею и почти столько не поддерживают.

Аудиторией опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Всего было опрошено 2000 человек.

В ноябре предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря. По его словам, это возможно только в том случае, если украинское общество поддержит идею. Также Епифаний отметил, что сложно предположить, какое время понадобится на то, чтобы граждане привыкли к новой дате праздника.

Православная Церковь отмечает Рождество 7 января, в то время как католики, протестанты и некоторые православные общины празднуют Рождество 25 декабря.