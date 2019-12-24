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Экстремалы совершат перелет на дельталете из Мурманска во Владивосток

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Жители Самары Андрей Андреев и Евгения Хохлова планируют «Великое арктическое путешествие». Так они называют проект по своему перелету на дельталете из Мурманска во Владивосток в составе экипажа «Фрегат».

Экспедиция планируется на зиму–весну 2020 года. Она должна продлиться 180 дней. За это время самарцы преодолеют расстояние в 13,3 тыс. км.

Как сообщает ИА «Би-порт», экстремалы собираются заново открыть воздушные трассы и покорить Арктику на сверхлегком летательном аппарате. Обо всем, что будет происходить в пути, экипаж расскажет в видеодневнике.

Ранее ученые выяснили, что из-за процесса глобального потепления и отступления арктических ледников на десятки метров ежегодно в Арктике образовались более пяти новых островов.

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