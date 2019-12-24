Дзюбу признали лучшим футболистом года в России

Форвард футбольного клуба «Зенит» и капитан сборной России Артем Дзюба назван лучшим футболистом страны в 2019 году. Таковы результаты голосования тренеров, менеджеров, экспертов, журналистов и болельщиков, которое традиционно проводит Российский футбольный союз (РФС) и издание «Спорт-Экспресс».

Для определения лучшего футболиста года РФС и СЭ опросили 16 профессиональных тренеров (главный тренер сборной, действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды), 16 топ-менеджеров (руководители РФС, ведущих клубов и лиги) и 16 журналистов издания, каждый называл свои пятерки лучших. Также в голосовании приняли участие болельщики, которые выбирали из расширенного круга кандидатов.

В итоговом рейтинге тройку лучших составили Артем Дзюба (222 балла), полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин (156) и польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (129). Дзюба одержал победу у трех из четырех групп выборщиков — тренеров, менеджеров и журналистов. Болельщики поставили капитана сборной на третье место, выше оказались Головин и узбекский форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

В 2019 году Дзюба в составе «Зенита» выиграл чемпионат России-2018/19 и на зимний перерыв нового сезона ушел с клубом из Санкт-Петербурга безоговорочным лидером РПЛ. Форвард стал одним из лучших в минувшем чемпионате по системе «гол+пас» (21 балл в 27 матчах, 8 голов и 13 голевых передач). В сезоне-2019/20 он уже забил 13 голов (11 в РПЛ, два в Лиге чемпионов) и лидирует в чемпионате по системе «гол+пас» (22 балла в 19 матчах, 11 голов и 11 голевых передач).

В составе сборной России нападающий в качестве капитана досрочно вышел на чемпионат Европы-2020 и провел все матчи отборочного турнира. С 9 голами он стал лучшим снайпером сборной в этом отборе и вошел в число лучших бомбардиров цикла, довел число голов за сборную до 24 и всего на шесть мячей отстает от абсолютного рекорда Александра Кержакова.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается РФС и СЭ четвертый год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и Артем Дзюба («Зенит», 2018). Таким образом, нападающий «Зенита» и сборной России стал первым, кто выиграл награду два года подряд.