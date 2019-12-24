Twitter для безопасности эпилептиков отказался от изображений PNG

Сервис микроблогов Twitter из соображений безопасности больных эпилепсией отказался от использования анимированных изображений формата PNG. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте сети.

Запрет касается только новых сообщений, отмечает 24 декабря «Газета.ру». Разработчики соцсети обнаружили ошибку, позволяющую обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG.

Кроме того, были случаи, когда сразу нескольких подобных изображений появлялись в одном твите. В итоге создавались ситуации, когда пользователь Twitter отключал функцию автоматического воспроизведения, но видел видеоряд в специально подготовленном сообщении, к которому прикреплен анимированный PNG-файл. При этом воспроизведение начиналось без предупреждения.

Неисправность, полагает служба поддержки сервиса, помогает злоумышленникам атаковать на пользователей с повышенной чувствительностью к движущимся и мерцающим изображениям, среди которых и больные эпилепсией.

Ранее стало известно о планах Twitter провести в декабре масштабную чистку учетных записей. В ноябре сервис решил позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.