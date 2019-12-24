Прямой эфир

Twitter для безопасности эпилептиков отказался от изображений PNG

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис микроблогов Twitter из соображений безопасности больных эпилепсией отказался от использования анимированных изображений формата PNG. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте сети.

Пользователей соцсетей в России стало вдвое больше
Чаще всего они общаются во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram

Запрет касается только новых сообщений, отмечает 24 декабря «Газета.ру». Разработчики соцсети обнаружили ошибку, позволяющую обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG.

Кроме того, были случаи, когда сразу нескольких подобных изображений появлялись в одном твите. В итоге создавались ситуации, когда пользователь Twitter отключал функцию автоматического воспроизведения, но видел видеоряд в специально подготовленном сообщении, к которому прикреплен анимированный PNG-файл. При этом воспроизведение начиналось без предупреждения.

Неисправность, полагает служба поддержки сервиса, помогает злоумышленникам атаковать на пользователей с повышенной чувствительностью к движущимся и мерцающим изображениям, среди которых и больные эпилепсией.

Ранее стало известно о планах Twitter провести в декабре масштабную чистку учетных записей. В ноябре сервис решил позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россотрудничество обратится к Twitter после блокировки аккаунта
Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter по всему миру

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019