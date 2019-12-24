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Тверская область стала первой в ЦФО по количеству добровольцев

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Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по количеству добровольцев. По этому же показателю она занимает второе место по России.

Эти данные привел губернатор Игорь Руденя. По его словам, в дальнейшем регион примет участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества. Власти продолжат оказывать поддержку движению волонтеров.

Так, добровольцы Верхневолжья смогут пройти обучение в онлайн-университете социальных наук «Добро. Университет», который действует в рамках реализации нацпроекта «Образование». Курсы по нескольким направлениям разместили на сайте образовательной платформы университет.добро.рф.

Для сотрудников органов власти и подведомственных учреждений предлагают «Курс по продвижению социальных проектов», «Событийное волонтерство», «Волонтерство в сфере культуры», «Социальное проектирование».

Как пишут «Тверские ведомости», каждый участник программы после прохождения курсов получит сертификат.

Ранее сообщалось, что в Тверской области готовят волонтеров, помогающих туристам. Добровольцы работают на туристических мероприятиях, форумах и выставках. Они консультируют приезжих и рассказывают туристам о главных достопримечательностях Тверской области. Волонтеры помогают и с выбором маршрутов.

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