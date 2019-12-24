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Обвиняемого в угрозах судье Криворучко оштрафовали на 110 тыс. рублей

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко, к штрафу в 110 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда во вторник, 24 декабря.

Дело рассматривалось в особом порядке и при полном признании Ерзуновым вины. Прокурор в ходе прений просил о штрафе в 170 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

По словам адвоката Григория Червонного, знакомого с обстоятельствами дела, Ерзунов оставил к записи в Twitter о судье Криворучко комментарий, который Следственный комитет счел угрозой. Пост и сообщение Ерзунова перепостил его товарищ Сергей Половец. Правоохранительные органы задержали сначала Половца, потом, по его показаниям, Ерзунова.

В конце сентября было распространено сообщение пресс-службы Мосгорсуда, в котором говорилось, что резонанс по делу актера Павла Устинова повлек за собой «недопустимую критику в адрес судебной системы» и откровенную травлю Криворучко, приговорившего Устинова к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа.

19 сентября заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор Устинову. По итогам пересмотра срок заменили на условный.

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