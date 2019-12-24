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Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь. Об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Мы не знаем деталей и почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или она была уволена», — объяснил он. По словам представителя Кремля, в данном случае увольнение сотрудника — дело редакции.

«Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в СМИ», — добавил Песков. Вопрос был задан в ходе большой пресс-конференции, на которой задавались любые вопросы и президент на них давал ответы, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

19 декабря в Москве прошла 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. За более чем четыре часа ему задали свыше 70 вопросов.

Журналистка Алиса Яровская во время пресс-конференции поинтересовалась у президента, не планируют ли федеральные власти принять участие в строительстве моста через Обь, который связал бы города Салехард и Лабытнанги. О проекте «мало слышно», но губернатор округа делает всё возможное, чтобы он реализовался, отметила она.

В ответ Путин заявил, что этот мост — один из важнейших объектов для региона, и добавил, что «развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке».

Накануне журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» опровергла сообщения СМИ об увольнении. По ее словам, она ушла из окружной телерадиокомпании по собственному желанию. Причину ухода Яровская не назвала.

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