США начали расследование в отношении BMW

Немецкий автопроизводитель BMW подтвердил проведение расследования федеральной комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении компании. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает Financial Times.

Представитель автопроизводителя сообщил, что представители SEC связались с компанией, которая полностью сотрудничает со следствием, пишет RT.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на собственные источники, что SEC начала расследование в отношении BMW в связи с подозрениями в намеренном завышении показателей продаж автомобилей.

В SEC пока информацию не прокомментировали.

5 декабря пресс-служба BMW сообщила, что с 1 января 2020 года повысит цены на новые автомобили в России. Машины, в зависимости от модели, подорожают на сумму от 50 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.