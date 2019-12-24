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Комфортные условия создадут на пляжах в Хасанском районе Приморья

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение создать комфортные условия для отдыхающих и инвесторов на прибрежной полосе в Хасанском районе. Также порядок наведут на территории бухты Шамора.

По словам Кожемяко, на пляжах в Хасанском районе арендаторами допущены многочисленные нарушения. К примеру, торговые палатки установлены возле воды. Губернатор подчеркнул, что к вопросу приведения прибрежной полосы в порядок необходимо подойти комплексно, чтобы к началу следующего пляжного сезона зона отдыха выглядела цивилизованно. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Также глава региона раскритиковал состояние бухты Шамора, где расположены заведения общепита. Кожемяко назвал постройки хаотичными и неэстетичными, при этом часть зданий изготовлены из горючего материала.

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