Осквернивших Вечный огонь вандалов осудили в Калужской области

Двух жителей Кирова Калужской области приговорили к реальным срокам по делу о вандализме. Один из подсудимых получил 2,5 года колонии строгого режима, второй — полгода колонии-поселения, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, в августе 2019 года 23-летние мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения около мемориала на площади Победы, сожгли в пламени Вечного огня возложенные цветы и траурный венок. Очевидцы немедленно сообщили о случившемся в полицию.

Как пишет газета «Весть», противоправные действия обвиняемых попали на записи камер наружного видеонаблюдения.