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Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области

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Жителей Магаданской области предупредили о сильном ветре. По данным спасателей, 25 декабря порывы будут достигать 20 м/с.

В связи с усилением ветра в регионе было объявлено экстренное предупреждение. Ухудшение погоды ожидается на востоке Ольского и побережье Северо-Эвенского городских округов. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. По данным центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, с усилением ветра ожидаются метели.

Погодные условия могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных обрывом линий электропередач и связи, а также нарушением в работе транспорта и коммунальных служб. Кроме того, вырастет риск ДТП.

Ранее сообщалось, что в 2018 году самыми частыми и опасными погодными явлениями стали сильные осадки, штормовой ветер и заморозки. Наиболее часто от опасных явлений страдала Сибирь.

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