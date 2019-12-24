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Баннер «С Нооыым годом!» разместили под Нижним Новгородом

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Жители города Павлова в Нижегородской области обратили внимание на баннер-поздравление «С Нооыым годом!», который появился рядом с ледовым городком. Фото плаката разместили в городском паблике в одной из соцсетей.

В комментариях к снимкам высказываются различные предположения относительно того, как появилась эта надпись. Некоторые считают, что плакат «слепили из того, что было», а некоторые — что буквы подменили умышленно. Также граждане не исключают, что «в Павлове свой язык», пишет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода раскритиковали новогоднюю елку, установленную на улице Электровозной. Многие посчитали ее не праздничной, а «похоронной», поскольку ветки этого дерева опали и лежат на земле.

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