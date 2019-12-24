Объемы ремонта дворов решили увеличить в Кургане

На следующий год власти Кургана запланировали масштабный ремонт магистралей, дворов и социальных учреждений, рассказал мэр Андрей Потапов. Дорожные работы проведут на улице Мостостроителей, проезде от «Курганстальмоста» до улицы Автозаводской, проезде от шоссе Тюнина до трассы «Иртыш», улице Коли Мяготина, улице Новой в центре города, передает ИА «Ура.ру».

«То, что не доделали в этом году, — Черемухово, улицу Пичугина — понятно, что эти улицы будут сделаны в следующем году», — заявил глава города.

Потапов добавил, что значительно вырастут объемы ремонта дворов и продолжится реконструкция стадионов КЗКТ и «Синтез». «В 2020 году только по инвестпрограмме областного правительства запланирована реконструкция 35 школьных и дошкольных учреждений», — сказал мэр.