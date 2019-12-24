В Симферополе задержали россиянина по делу о госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. Он был арестован в Крыму и отправлен в Москву для следственных действий. Об этом во вторник, 24 декабря, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий», — сказал он.

В Лефортовском суде агентству сообщили, что Яцкину продлили срок ареста на три месяца до 16 марта 2020 года. По словам представителя суда, материалы дела не содержали грифа секретности, но судебное заседание 11 декабря прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия.

Согласно судебной статистике, за первую половину 2019 года за госизмену и шпионаж в России были осуждены пять человек, а за аналогичный период 2018-го — восемь, в том числе четыре иностранца.